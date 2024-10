Prenderà il via oggi, 5 giugno, il processo con rito abbreviato per i tre maggiorenni accusati di aver partecipato all'omicidio di Manuel Careddu l'11 settembre 2018. Il giovane sarebbe stato assassinato sulle sponde del lago Omodeo per aver preteso il pagamento di un debito di droga.

Presso il Tribunale ordinario di Oristano si presenteranno Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta, di Ghilarza. Il rito abbreviato consentirà agli imputati di godere dello sconto di un terzo della pena.

Presso il Tribunale minorile di Cagliari è già iniziato il processo agli imputati G.C., la ragazza del gruppo che non ha ancora compiuto 18 anni, e C.N., minorenne all'epoca dei fatti.