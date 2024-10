Un incontro atteso, voluto e carico di tensione e speranze quello tenutosi nel pomeriggio di ieri nello studio dell'avvocato penalista Luciano Rubattu. Il faccia faccia ha avuto come protagoniste Fabiola Balardi, madre di Manuel Careddu, assassinato sulle rive dell'Omodeo, e la madre di G.C., la minorenne arrestata con l'accusa di aver collaborato all'omicidio. L'incontro tra le due donne è stato fissato dopo un confronto con l'avvocato Giancarlo Frongia, che tutela la minore.

Fabiola Balardi ha chiesto alla madre della 17enne dove fosse sepolto il cadavere del figlio. Non vuole altro che la verità. Eppure, ancora una volta, le speranze della donna di Macomer si sono scontrate con la risposta della madre della minorenne in carcere che, pare, abbia ripetuto di non saperlo.