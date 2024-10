Gli avvocati Giancarlo Frongi a e Gianfranco Suni, difensori dei due minori condannati lo scorso luglio a 16 anni per l'omicidio di Manuel Careddu, hanno depositato il ricorso in appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale minorile di Cagliari.

Omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere, queste le accuse che avevano portato alla sbarra G.C., la ragazza del gruppo, e C.N.. Ma a programmare quel folle piano omicida, secondo i legali dei minorenni, sarebbe stato esclusivamente l'esecutore materiale dell'omicidio Christian Fodde, condannato all'ergastolo.

L'avvocato della giovane chiede la messa alla prova per la propria assistita, mentre il difensore di C.N. chiede che non venga riconosciuta l'aggravante della premeditazione per arrivare a una riduzione della pena.