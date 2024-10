Eugenio Corona confessa tutto. L'uomo è stato arrestato per l'omicidio di Adolfo Musini, assassinato a colpi di cesoie nel pomeriggio di domenica nella sua abitazione di via Valsassina a Cagliari. Il killer, individuato dai carabinieri poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Musini, ha confessato di essere anche l'autore dell'accoltellamento avvenuto poco dopo l'omicidio ai danni di un 64enne in via Podgora.

Corona lo ha ammesso nel corso di un lungo interrogatorio davanti agli inquirenti e al pubblico ministero che da subito avevano ipotizzato un legame tra i due episodi di violenza commessi, secondo quanto emerge, a scopo di rapina.

Gli uomini dell'Arma hanno fermato anche il complice del killer. Antonio Perra, 40 anni, è accusato di favoreggiamento per averlo aiutato a cambiarsi gli abiti insanguinati. Avrebbe infatti incontrato Corona dopo il delitto in un sottoscala delle "case parcheggio" di Is Mirrionis, aiutandolo a disfarsi dei vestiti che i militari avrebbero poi ritrovato nella sua abitazione.