Il Pm Andrea Vacca ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per due anni per Alberto Cubeddu, il 22enne di Ozieri accusato degli omicidi di Gianluca Monni e Stefano Masala avvenuti tra il 7 e l' 8 maggio 2015. Il giovane non era presente in aula, che ha deciso poco prima di rientrare in carcere, quando il magistrato ha pronunciato le richieste.

“La responsabilità di Alberto Cubeddu - ha detto in aula il magistrato - oltre ogni ragionevole dubbio per i reati che gli sono contestati è davanti a voi. Pesa anche l'occultamento del cadavere di uno dei due giovani uccisi, non si può che chiedere la massima pena".