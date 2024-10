L’ardia per San Sebastiano è uno degli appuntamenti fissi dell’estate giavese. Un evento, inserito nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo, molto sentito dalla comunità di Giave e che accomuna la devozione alla passione per l’equitazione.

Inoltre, in paese è molto attiva un’Associazione Ippica, fondata nell’anno 2006 e che conta una ventina di soci presieduti da Gesuino Columbu che promuove varie manifestazioni legate all’equitazione, tra cui ‘Sa cursa a sa pudda e sa ciccìa’, il palio degli asinelli e le passeggiate a cavallo. Da non trascurare neanche “Bella de Giave”, cavallo di proprietà di Annino Coratza che ha avuto modo di primeggiare in vari concorsi ippici.

È proprio per valorizzare il turismo equestre e la tradizione del cavallo che, nella giornata di ieri, la Giunta comunale guidata dalla Sindaca Maria Antonietta Uras ha deliberato per l’adesione all’Aste (Associazione Sarda per il Turismo Equestre).

Nata nel 2013, l’Associazione ha come intento l’organizzazione e la promozione di iniziative nel campo delle ippovie e dell’equitazione di campagna, in collaborazione con la Fise, l’Ente Foreste della Sardegna, il Gal e le altre Amministrazioni locali.

Come ebbe modo di spiegare Bebbo Ardu, una delle sue figure rappresentative deceduto qualche anno fa, «L’associazione, di carattere turistico sportivo si propone di organizzare, coordinare e promuovere in sede regionale le iniziative nel campo delle ippovie e dell’equitazione di campagna, sotto l’egida degli assessorati dell’Agricoltura, della Difesa e dell’Ambiente, del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport della Regione Sardegna, in collaborazione con la Fise e gli enti di promozione sportiva, Corpo Forestale loco e si propone di associare e collaborare, oltre che con i singoli appassionati, con le associazioni, i centri e i gruppi ippici della Sardegna».

Lo scorso 15 marzo, nella sala consiliare del Comune di Thiesi, la prima cittadina aveva partecipato un incontro organizzato dai responsabili ASTE a cui avevano preso parte, tra gli altri, il presidente Salvo Manca, il segretario Pietro Porqueddu e il Sindaco Gianfranco Soletta. In quella occasione, Uras aveva manifestato l’intenzione del Comune di Giave di entrare a far parte dell’Associazione.