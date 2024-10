Perché quella fune legata alla pinna? L’immagine triste e desolante che ritrae un povero delfino trovato senza vita in spiaggia, a Riviera Capitana, in territorio di Quartu, con la coda legata ad una fune: probabilmente il povero mammifero marino è stato arpionato da un sub.

E’ solo un’ipotesi che sarà quasi certamente confermata o meno dagli agenti della Forestale, intervenuti quest’oggi dopo la telefonata di un gruppo di bagnanti, che ha rinvenuto il cetaceo morto in riva.