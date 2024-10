Un cucciolo di stenella, mammifero della famiglia dei delfini, è stato trovato senza vits questa mattina nella spiaggia di Turas, a Bosa.

Alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza della carcassa alla sala operativa della Guardia costiera. Sul posto è giunto il personale dell'Ufficio circondariale marittimo di Bosa, coordinato dal tenente di vascello Luigia Caiazzo, che ha seguito i rilievi e le misurazioni del cetaceo.

La stenella non presenterebbe segni di ferite e non si esclude al momento che possa essere morto per aver ingerito della plastica. A spingerlo verso il litorale di Bosa sarebbero state poi le correnti.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui migliaia di studenti sardi, milioni in tutto il mondo, sono scesi in strada per le manifestazioni a difesa dell'ambiente promosse dall'attivista svedese Greta Thunberg.