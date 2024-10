“Fratelli d'Italia chiede al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, se non ravveda, nelle decisioni che hanno coinvolto il generale Bruno Stano, elementi di difformità, incoerenza o contraddizione e se non ritenga che sarebbe stato opportuno che lo Stato si facesse carico di quanto accaduto a Nassiriya”.

Lo ribadisce, in una nota, il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che con i colleghi in Commissione Difesa, i deputati Wanda Ferro e Davide Galantino, Luca De Carlo e il resto del gruppo, hanno presentato una interrogazione al Ministro della Difesa.

“Il generale Bruno Stano – scrive Deidda – è stato condannato dalla Cassazione a risarcire le famiglie delle vittime della strage di Nassiriya avvenuta il 12 novembre 2003, nella quale morirono 19 italiani di cui 12 carabinieri, 5 militari dell'Esercito e 2 civili”.

“Stano, che all'epoca dei fatti era comandante della missione italiana in Iraq,– queste ancora le sue parole – ha subito un procedimento penale, con l'imputazione di reato aggravato colposo di "distruzione o sabotaggio di opere militari", uscendone assolto con sentenza della Corte d'Appello Militare di Roma del 24 novembre 2009”.

“Fratelli d'Italia – aggiunge Deidda – chiede al Ministro se non ritenga necessaria una normativa per i militari impegnati all'estero, che li protegga e li tuteli sino in fondo perché se lo Stato abbandona i propri comandanti o i propri uomini come nel caso del generale Stano, c'è il rischio che poi nessuno voglia più prendersi responsabilità così importanti”.

“La Difesa e lo Stato – conclude – siano vicini al generale Stano e alle famiglie dei militari caduti a Nassiryia perché tutti loro si porteranno dietro un peso che nessun risarcimento potrà mai cancellare ma non è giusto che a pagare sia uno solo”.