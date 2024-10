“Sblocchiamo il progetto da cinque milioni di euro per l’ammodernamento del carcere di Quartucciu, per garantire la sicurezza degli agenti e far scontare in modo dignitoso la pena ai giovani detenuti”.

Salvatore Deidda e Paolo Truzzu, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, hanno visitato questa mattina l’istituto penale per minori dell’hinterland cagliaritano e garantito alla direttrice il loro impegno col Governo per rendere presto disponibili i fondi già previsti per la struttura.

“La visita rientra in una serie di iniziative intraprese da Fratelli d’Italia per constatare di persona quali siano le condizioni di vita e lavoro all’interno delle carceri, degli agenti di polizia penitenziaria e del personale.”, ha spiegato Deidda.

“L’istituto di Quartucciu necessita di interventi urgenti di ristrutturazione che garantiscano agli agenti penitenziari di operare in piena sicurezza e ai detenuti di scontare la loro pena seguendo un percorso rieducativo mirato”, ha dichiarato Truzzu.

“Per il carcere minorile esiste già un progetto di ammodernamento da cinque milioni di euro stanziati da tempo e mi impegnerò personalmente perché questi fondi arrivino a Quartucciu quanto prima, ma lavorerò anche per presentare quelle proposte per garantire maggiore sicurezza agli agenti di polizia penitenziaria”, ha confermato Deidda. “Chiederemo, inoltre, che venga realizzato un piano di assunzioni per colmare le carenze di organico fra gli agenti della polizia penitenziaria, che ora operano in una condizione di difficoltà oggettiva all’interno del carcere”, ha concluso Truzzu.