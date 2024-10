“Nessuno nega quanto di buono ha fatto Ryanair e quanto di buono potrà fare in futuro, tanto da impegnarci e lavorare su addizionali e imposte aeroportuali ma parlando di continuità territoriale l'Ad di Ryanair dimostra di non conoscere o non voler capire le esigenze di mobilità da e per la Sardegna o dai territori più periferici”. Lo afferma Salvatore Deidda, deputato Fdi e presidente in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

“Chi abita, lavora nelle Isole, in particolare Sardegna e Sicilia, e deve partire per ragioni di salute, ha bisogno di poter prenotare un biglietto aereo senza preavviso e non pagarlo un salasso. Abbiamo bisogno - prosegue - di servizi come per i barellati o chi ha altre esigenze di salute senza pagarlo un salasso, stiamo chiedendo all'Europa di modificare la normativa sia per le Isole ultraperiferiche sia il regolamento a tutela dei pendolari e dei cittadini rispetto proprio a ritardi e cancellazioni da parte le compagnie”.

“Abbiamo aperto al dialogo e alla possibilità di modifiche ma non tolleriamo essere sotto ricatto per 3 o 4 voli in più ne tolleriamo sentire definire il decreto illegale. Siamo in democrazia e il decreto, che arriverà alla Camera dei Deputati, seguirà un iter democratico. L'Ad rispetti le Istituzioni Italiane e ritorni ad un dialogo con i toni corretti e rispetto ruoli” conclude Deidda.