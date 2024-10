La Motorizzazione Civile di Nuoro è salva. Ne dà notizia l'assessore dei Trasporti, Massimo Deiana, in seguito all'incontro di questo pomeriggio con il direttore generale della Motorizzazione, Maurizio Vitelli.

La soluzione provvisoria individuata dal responsabile nazionale della struttura ministeriale per rafforzare la pianta organica dell'ufficio di Nuoro è stata quella di un distacco temporaneo di un tecnico da Sondrio e della abilitazione di alcuni dipendenti a operatore tecnico. In futuro però sarà necessario aprire la mobilità del personale di altri enti pubblici verso la struttura provinciale di Nuoro per incrementare stabilmente il numero degli operatori.

All'incontro odierno all'assessorato dei Trasporti hanno partecipato i consiglieri regionali Busia, Forma e Crisponi.