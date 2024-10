Il presidente dell'Anci Emiliano Deiana invita alla prudenza in previsione dell'ingresso in zona bianca. "Da lunedì primo marzo la Sardegna passa in zona bianca. Nessuna esultanza se non la consapevolezza che il Covid19 è sempre tra noi", commenta Deiana.

"Bisogna stare attenti. Proseguire col rispetto delle regole. Non lanciare messaggi sbagliati e continuare a chiedere controlli in ingresso. Bisogna accelerare sulla campagna vaccinale e programmare la gestione del periodo estivo".

E ancora: "Non si abbassi la guardia (e dalle altre regioni in zona arancione e rossa se ne restino a casa loro fino a che la campagna vaccinale non abbia fatto sensibili passi in avanti)".