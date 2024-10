La proposta di un patto tra Regione e Comuni per attuare quei provvedimenti necessari ad affrontare una possibile crisi del sistema imprenditoriale a causa della diffusione del Coronavirus.

A chiederlo è Anci Sardegna e il suo presidente Emiliano Deiana che chiedono un forte e deciso sostegno per il settore alberghiero, della ristorazione, del commercio, dell’artigianato e delle Partite Iva.

“I comuni – queste le parole di Deiana – si propongono come braccio operativo della Regione anche per gestire le istruttorie a favore delle imprese se i provvedimenti auspicati dai sindaci dovessero trovare concreta attuazione in provvedimenti legislativi”.