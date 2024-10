Tesori archeologici e ricchezze enogastronomiche domani, 20 giugno, saranno i protagonisti di Archeologicamente, la festa per l’apertura al pubblico del complesso prenuragico di Monte Baranta. Sarà la ProLoco, al top in Sardegna nella panificazione con pasta madre, ad affiancare l’amministrazione comunale nella valorizzazione dell’evento, con squisite pietanze tipiche preparate e servite nell’area parcheggi del sito megalitico.

Le iscrizioni partiranno dalle 17. Subito dopo l’inaugurazione, seguiranno le visite guidate per conoscere il monumento, unico nel suo genere in Sardegna e tra i più importanti in Europa. Quindi dalle 21 saranno servite le degustazioni a base di gnocchetti sardi e arrosti innaffiati da buon cagnulari e vermentino locali, al costo di un modesto ticket. I presenti saranno allietati dalle melodie del Coro polifonico locale e da altri gruppi che suggelleranno una serata dedicata interamente alle risorse culturali del territorio.

L’appuntamento sarà occasione per il rinnovo del tesseramento ProLoco dell’anno corrente, «un’associazione che – ricorda il presidente Eugenio Muroni – ha saputo fare tesoro delle antiche tradizioni del paese tanto che è stata inserita dalla Regione tra gli 8 comuni scelti per promuovere il pane sardo come patrimonio dell’Unesco a Expo 2015». Per informazioni è possibile contattare il numero fisso 079/9019009, oppure il mobile 3342916535 - 3489000321.