“La situazione nei pressi dell'ex struttura per rieducazione minorile, che si trova nella spiaggia di Giorgino è di totale degrado ed abbandono. Purtroppo La giunta Truzzu, nonostante le promesse in campagna elettorale sul fronte dei rifiuti, sta trovando notevoli difficoltà nel risolvere questa piaga che attanaglia la città di Cagliari. Continuo a ripetere che la città non è per nulla migliorata sul fronte della pulizia, troppe ancora le criticità in giro e discariche abbandonate da mesi senza un intervento deciso e mirato”.

Così, il duro commento di Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo, che documentano una situazione davvero spettrale, laddove parecchi anni fa era ubicato uno stabilimento balneare privato, ora vi è solo degrado, abbandono, luogo frequentato per lo più da chi va a pescare davanti alla struttura antistante di Villa Aresu e dell’ex Carcere Minorile, ormai diventato una sorta di ‘cattedrale nel deserto’.

Ecco le immagini