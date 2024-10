Che quel limbo di terreno tra via Serbariu e via Cinquini sia di Area (Ente Regionale), è cosa certa : lo ha accertato il Comune di Cagliari, attraverso la consultazione delle mappe catastali (su esplicita richiesta della consigliera comunale di Fratelli D’Italia, Stefania Loi e dell’assessore all’Igiene Alessandro Guarracino) e (chiesto) agli uffici di via Cesare Battisti a Cagliari (sede di Area, appunto), di provvedere alla bonifica dello stato dei luoghi.

Chiesto, pare, in via ‘bonaria’, dopo le interlocuzioni del caso, ma sono trascorse settimane e tutto tace: intanto però le 'lingue di fuoco' dei piromani (forse gli stessi tossicodipendenti), hanno devastato gran parte delle erbacce e delle sterpaglie accanto all’asilo e soprattutto lambito parte dei cortili condominiali delle palazzine adiacenti allo sconcio.

Sconcio, che come detto, esiste da anni: da quando per l’esattezza l’ex Circoscrizione Comunale di via Cinquini ha chiuso definitivamente i battenti, lasciando però degli ospiti non graditi a circolare liberamente al suo interno: gli eroinomani.

Un incubo denunciato tante volte dal nostro giornale, attraverso la voce della gente che, disperata, non sa davvero che fare: migliaia di siringhe tutt’attorno al quei terreni, spazzatura di ogni genere, col pericolo costante in estate dei roghi, per via della presenza delle erbacce.

Chiamato in causa, è il caso di dirlo, è l’ente regionale Area, che ancora non s’è occupato del da farsi: ripulire e bonificare la zona: eppure basterebbe davvero poco – rammentano i cittadini della zona – potrebbero avvicinarsi i vigili urbani o la Asl, gli assessori, il sindaco Paolo Truzzu e constatare cosa accade da sempre.

Ecco il video