“Gentile Assessore Alessandro Guarracino, e p.c. Gentile Presidente del Consiglio Edoardo Tocco, lo sterrato di via Is Mirrionis antistante la rotonda di via Cadello, è un grande terreno da urbanizzare e ancor prima da pulire, perché è divenuto un "non luogo" nel quale, oramai da anni, abbondano rifiuti e automobili abbandonate. Come da lettera dell'Ats, si evince che codesta Pubblica Amministrazione è stata esortata a provvedere alla pulizia del succitato sito, nel quale per l'ennesima volta è divampato un incendio a fine Ottobre 2020, nonostante l'Azienda Sanitaria Territoriale avesse - nelle settimane precedenti - scritto al Comune di Cagliari affinchè potesse provvedere. Segni di degrado lasciati dall'incendio hanno imbruttito e lesionato anche il muro contermine con la vicina Scuola Italo Stagno, al quale era stata addossata una sorta di baraccopoli, con 5 vicine automobili abbandonate, di proprietà ignota. Ancora in zona troviamo alcune carcasse d’auto arrugginite che arrugginiscono davanti a tutti e fungono da “cassonetto” per rifiuti da anonimi. Si chiede, pertanto, un suo parere su come poter intervenire, con quali Uffici e/o Servizi, in quali tempi e modalità”.

Questa la missiva-bordata che il Consigliere Marcello Polastri, (in quota a Sardegna Forte, lista civica), nelle vesti anche di Presidente Commissione Politiche per la sicurezza del Comune di Cagliari, ha indirizzato all’assessore Alessandro Guarracino (competente per delega) e al Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, per denunciare l’inerzia con la quale nello sterrato di Is Mirrionis fronte campi Cus, si possono scorgere ancora residui del recente rogo, che ha divorato una baraccopoli.