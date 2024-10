Incontri con i lavoratori, con i giovani, con le autorità religiose, con i poveri. La visita di Papa Francesco a Cagliari il 22 di settembre durerà dieci ore.

Nella giornata di ieri c'è stato il sopralluogo da parte degli addetti della Prefettura Vaticana e, se anche non divulgato ufficialmente, il programma per la mezza giornata prevederà l’arrivo del Pontefice per le ore 8.15 all’aeroporto Cagliari – Elmas. Il primo incontro, una volta salutate le massime autorità civili e religiose, sarà in piazza Yenne, dove il Papa parlerà con gli operai, i sindacati e gli imprenditori. Successivamente, raggiungerà la Basilica di Bonaria dove incontrerà i malati prima della celebrazione della messa.

Dopo la pausa pranzo al Seminario Arcivescovile di via Monsignor Giuseppe Cogoni, il Santo Padre incontrerà i poveri nel Santuario di Sant’Ignazio.

Intorno alle 17:00 è previsto l’incontro con i giovani nuovamente in piazza Yenne.

Verso le 18:30, il Papa ripartirà per Roma.