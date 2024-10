Sarà un’estate torralbese ricca di eventi quella predisposta dall’Amministrazione comunale di Torralba, dalla Pro loco e dalla Scuola Civica di Musica “Meilogu”.

Dopo il concerto di fine anno scolastico della scuola civica, che si è tenuto ieri pomeriggio (12 luglio) al cinema Carlo Felice, le manifestazioni si sposteranno questa sera alle 21.00, nella piscina comunale, con l’arrostita gratis con Karaokina Dance promossa dalla Cooperativa Artemisia, dalla Società “Il Quadrifoglio” e dall’Avis.

Domani 14 luglio alle 22.00, presso il murales bar, musica con Gabriele Masia. Giovedì 19 Costantino e la sua pizzeria 2il Mejlogu” proporranno il “Giro Pizza”. Venerdì 20 ci si spsoterà al bar “Sas Molas Cafè” per la “Session in Blues”. Sabato 21, spazio a “Sempre Noi”, un tributo ai Nomadi organizzato dal Gruppo Micologico Torralbese. Domenica 22 dalle 18.00, andrà in scena il “Festival delle Bellezze”. Giovedì 26 Giovanni Seu intratterrà il pubblico con la proiezione di un film. Venerdì 27, al Bar Salice, Grigliata all’aperto che anticiperà la gara dei carruzzi, con musica e animazione anni ’70 e ’80, che si terrà sabato 28. Domenica 29, al Murales Bar, Massimo Melis in concerto.

Mercoledì 1 agosto, sempre il Murales Bar ospiterà Dino Nurra e la sua band. Giovedì 2 sarà ancora protagonista Giovanni Seu con la proiezione di filmati. Venerdì 3, nuova tappa in piscina dove l’Artemisia, il Quadrifoglio e l’Avis hanno organizzato una festa spagnola con i Santa Fè e la Paella. Sabato 4, si terrà il decimo memorial dedicato a Michele Gambella. In programma anche un tributo al cantante Vasco Rossi.

Domenica 5, l’attivissima Associazione Culturale “Santu Antine” dedicherà una serata all’insegna della musica corale in piazza. Mercoledì 8, Maria Grazia Palmas curerà la festa di fine anno scolastico dei bambini.

Venerdì 10, andrà in scena il tributo ai Dire Straits a “Sas Molas Cafè”,sabato 11 una festa hawainana in piscina promossa dalla Pro loco, domenica 12 il Murales Bar dedicherà uno spazio musicale con la cantante Roberta Usai mentre per mercoledì 15, il comitato dell’Assunta ha promosso l’Hit Parade, il meglio della musica dagli anni ’70 ad oggi.

Venerdì 17, altro spazio culinario con una grigliata all’aperto al Bar Salice. Seguiranno, “Suoni del Cinema” (mercoledì 22 al Cinema Carlo Felice”, “Serata il Mejlogu (giovedì 23 presso l’omonima pizzeria da Costantino”), “Omaggio a Battisti (venerdì 24 grazie ai comitati di Sant’Antonio e San Sebastiano) e il “Biliardino Umano” (nel campetto di calcetto organizzato dal bar Il Salice).

Domenica 26, andrà in scena l’evento “Not(T)e al Nuraghe con il concerto di Franca Masu promosso dal Comune. Giovedì 30, attesa per il concerto di Sandro Giacobbe grazie ai ragazzi del Turalva Calcio. Venerdì 31 serata pop rock tribute a Fontana organizzata dal comitato Don Bosco.

Sabato 1 settembre avrà luogo la “Nuragica Beer Fest”, la sagra della porchetta predisposta dalla Pro loco e dalle attività locali. Chiuderà l’estate torralbese l’omaggio ai Beatles promosso dal comitato religioso dello Spirito Santo.