Foto d'archivio

La Protezione Civile del Comune di Alghero si è dotata di due defibrillatori e dell’attrezzatura di primo soccorso al fine di garantire una maggior tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

I defibrillatori potranno essere anche utilizzati da tutto il personale della Polizia Locale che nei mesi scorsi ha sostenuto il corso di formazione e abilitazione di primo soccorso BLSD (Basic Life Support Defibrillation).

“La Polizia Locale di Alghero e la Protezione Civile Comunale stanno sempre di più evolvendo le rispettive funzioni a tutela del cittadino”, ha detto il comandante Guido Calzia, “in questi ultimi anni abbiamo investito tantissimo in formazione, in aggiornamento professionale, in dotazioni strumentali e, credo di poter affermare senza timore di essere smentito, i risultati sono sempre più evidenti, tangibili. Sono orgoglioso di come la struttura nel suo complesso, stia rispondendo a questa necessità di cambiamento e di evoluzione. Questa dinamicità la esprimiamo anche nel settore della Protezione Civile dove in queste settimane siamo impegnati a registrare tutto il sistema così da renderlo moderno, efficace ed efficiente”.

Gli assi su cui la Protezione Civile Comunale diretta da Calzia sta operando sono: l’adeguamento del Piano Comunale di Protezione Comunale, la formazione del personale anche attraverso la prossima esercitazione del 28 marzo, la fattiva collaborazione con le zone interessate da eventi naturali, la gestione degli eventi sportivi e culturali che possono esporre la popolazione a situazioni di rischio maggiore.