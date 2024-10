L’immagine che ritrae il box che dovrebbe contenere il defibrillatore, quello che era stato installato a beneficio dei cittadini, è desolante: il defibrillatore non c’è, non è dato sapere al momento se è stato rubato oppure, caso ancor più grave, se non è stato mai installato.

La foto ritrae la zona della sbarra di accesso al porticciolo di Marina Piccola, dove sono in funzione i bagni pubblici.