La Regione Sardegna ha ritirato il ricorso contro il “Decreto Sicurezza”. La decisione è arrivata oggi nel corso della riunione di Giunta, su proposta del Presidente Christian Solinas.

“Non sussiste – questa la motivazione – l’interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l'ambito materiale di riferimento non rientra nella competenza legislativa della Regione e non pregiudica le prerogative regionali, o comunque non appare più di interesse”.