«Il decreto sicurezza è legge, e come tale va rispettata». A scriverlo in una nota è il consigliere comunale di Alghero e candidato alle prossime elezioni regionali per la Lega, Michele Pais.

Trovo inaccettabili le dichiarazioni del sindaco Mario Bruno – ha scritto Pais –in merito al decreto. Il primo cittadino in questi anni ha dimostrato di essere totalmente inadeguato per ricoprire questo incarico, non ha fatto altro che assumere un atteggiamento arrogante con l’unico obiettivo di nascondere la sua incapacità di governo. Oggi ha dichiarato alla stampa di essere pronto a sospendere gli effetti della legge, deciso a sostenere il collega di Palermo Leoluca Orlando che si è detto disposto a non applicare quanto prevede il decreto convertito in legge dal Parlamento sui migranti»

«Fortunatamente è immediatamente arrivata la risposta del ministro Matteo Salvini – ha aggiunto – che ha dichiarato che tutti i Sindaci che si sono detti pronti a non rispettare il decreto, e che ne risponderanno davanti alla legge. Grazie al ministro Matteo Salvini si andranno a disporre misure su alcuni delicati temi come il terrorismo, la lotta alle Mafie e la pubblica sicurezza. Temi cari alla Lega. Queste sono le prime misure per cercare di rispondere alle esigenze dei cittadini, in tanti lo hanno votato proprio perché molto sensibili e preoccupati sul tema. Ora arrivano le risposte».

«Noi diciamo basta – ha proseguito Pais – a chi occupa abusivamente gli stabili comunali o privati, diamo i beni confiscati alle organizzazioni criminali alle famiglie in condizioni di disagio, annulliamo la richiesta di asilo politico dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata del richiedente. E ancora revochiamo la cittadinanza alle persone che vengono ritenute possibili pericoli per lo Stato. Queste sono solo alcune misure inserite all’interno della legge, vi sembra che i sindaci non debbano rispettarla?»

«Chi non rispetta le regole – ha concluso – dimostra di non essere in grado di amministrare la città, noi vogliamo un paese pulito, dove i cittadini si devono sentire liberi di girare per strada senza aver paura di essere aggrediti. Il decreto sicurezza porterà solo benefici!».