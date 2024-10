E' stata decontaminata questa mattina presto l'abitazione dell'infermiere sassarese che ha contratto l'Ebola in Sierra Leone.

Il 37enne, che aveva lavorato in Africa con Emergency, si trova ora all'Ospedale Spallanzani di Roma mentre infuria la polemica su come è stato gestito il suo ricovero a Sassari e il suo trasferimento nella Capitale.

Dure le reazioni dei condomini dopo aver appreso la notizia: "Fino a ventiquattro ore fa non sapevamo che l'infermiere avesse vissuto qui al suo rientro dall'Africa" ha spiegato una donna "Nessuno ci ha avvisato. Qui vivono quindici famiglie e tra noi vi sono anziani, bambini e persone che seguono particolari terapie mediche e con difese immunitarie bassissime. Per undici giorni, prima d'oggi, nessuno ci ha detto niente."