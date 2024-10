A Fonni cade la prima neve e dopo trent'anni di attesa decolla il progetto di restyling della stazione sciistica sul Bruncuspina. L'appalto dei lavori ha coinciso proprio con i primi centimetri di neve sulle piste del Bruncuspina e con una leggera spruzzata di bianco nel paese.

Ora, tra autorizzazioni che non arrivano mai e definanziamenti, i 3,5 milioni di euro stanziati già nel 2008 saranno impegnati dalla ditta Cualbu, che si è aggiudicata l'appalto assieme a un'impresa piemontese, per la messa in sicurezza delle piste da sci, il rifacimento del rifugio e la sostituzione dell'attuale sciovia con la seggiovia, il più sicuro e moderno impianto di risalita.

"Questo sarà l'ultimo inverno che scieremo sulla vecchia pista - ha annunciato il vice sindaco di Fonni Salvatora Mulas - Dal prossimo anno anche in Sardegna ci sarà una stazione sciistica con tutti i crismi".

I lavori partiranno nell'aprile 2016 e dovranno essere realizzati entro 265 giorni, giusto in tempo per le nevicate della stagione invernale 2016-2017.

"Abbiamo faticato non poco a tenere in piedi questi fondi - ha ammesso Mulas -. Fondi che dopo varie vicissitudini sono stati stanziati definitivamente con la finanziaria 2015 col vincolo che i lavori siano appaltati entro il 31 dicembre. Quindi siamo salvi. Quest'impianto consentirà ai sardi di sciare in una pista moderna e al nostro territorio di movimentare nuova economia".

La colonnina di mercurio a Fonni nel primo pomeriggio segna tre gradi, sul Bruncuspina è già scesa sotto lo zero.

Per la stagione invernale in corso i vecchi impianti saranno aperti a metà dicembre, sempre che la neve non faccia iniziare la stagione qualche giorno prima.