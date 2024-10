Sarà un Natale ricco di eventi quello che si preparano a trascorrere le comunità di Siligo, Pozzomaggiore e Semestene.

Per quanto concerne il Comune amministrato da Mario Sassu, il programma, predisposto dall’Amministrazione comunale (Assessorati Tempo libero e Politiche giovanili) con la Consulta dei Ragazzi, partirà venerdì 22 dicembre alle 10.00 con “Babbo Natale alla scuola dell’infanzia”, con gli amministratori che porteranno gli auguri ai bambini della scuola dell’infanzia di Siligo. Alle 15.30 i ragazzi locali, insieme al Consiglio dei Ragazzi addobberanno le fioriere del paese e allestiranno l’albero di Natale al Centro di Aggregazione Sociale. Seguiranno giochi vari, un piccolo rinfresco e l’estrazione di giochi e gadgets per i bambini della scuola dell’infanzia.

Mercoledì 27 dicembre alle 17.00, il C.A.S sito in piazza Maria Carta, ospiterà la proiezione di un film per famiglie e giochi di società. In programma, anche, una nuova estrazione, stavolta destinata ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, di una Playstation 4.

Per quanto riguarda il Natale pozzomaggiorese, promosso dall’Amministrazione comunale guidata da Mariano Soro, doppio appuntamento per venerdì 22 dicembre. Alle 19.00 sarà la volta del concerto del Natale nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, alle 21.45, il Nuovo Teatro Santa Croce ospiterà lo spettacolo natalizio dal titolo “Illusionismo, Mentalismo e Cabaret”.

Domenica 24 dicembre alle 14.00 “Babbo Natale” andrà alla consegna dei regali. Il 28 gennaio e il 4 gennaio, alle 17.30 sono in programma due proiezioni presso il “Nuovo Teatro Santa Croce”. Si proseguirà venerdì 5 e sabato 6 gennaio, rispettivamente, con il primo torneo “De sa Murra”, organizzato dal Comitato di San Giorgio (17.00), e con “Viva la Befana” con musica, giochi e balli per tutti (16.30). Doppio appuntamento per domenica 14 : il primo, alle 11.00, con “Un albero per ogni neonato”; il secondo, alle 17.00, con il teatro dei burattini.

Due giorni caratterizzano il "Natale Semestenese", il primo promosso dall’Amministrazione presieduta dalla Sindaca Antonella Buda. Il 27 dicembre alle 19.00, la Chiesa parrocchiale di San Giorgio ospiterà il concerto di Natale con l’esibizione della “Corale Vivaldi” di Sassari, i “Cantori della Resurrezione” di Porto Torres e la performance del suonatore di pianoforte Angelo Tramaloni. Il giorno successivo, il 28 alle 18.00, al Centro polivalente, la Compagnia “La Botte e il Cilindro, proporrà lo spettacolo “Biancarentola e Cappuccino”.