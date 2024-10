Il dramma nel dramma: il tragico scontro di ieri, tra sabato notte e domenica, (l’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino di domenica), sulla ss.130, alle porte di Decimomannu, all’altezza della rotonda di San Sperate, ha portato via purtroppo il giovanissimo Diego Tanda, 21 anni.

Coma farmacologico

Gravissimo invece l’altro giovane rimasto coinvolto nel drammatico impatto, il 19enne di Decimoputzu, Davide Piscedda, (che era a bordo della Citroen C1), tuttora ricoverato in Rianimazione al Brotzu in coma farmacologico. Secondo i medici del nosocomio di via Peretti, le sue condizioni sarebbero stabili e la prognosi è riservata: la comunità di Decimoputzu è in ansia per lui.

Questa sera invece, come già scritto nel nostro precedente servizio, si svolgeranno i funerali del giovanissimo Diego Tanda, strappato alla vita a soli 21 anni: la santa messa sarà celebrata alle 17, nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, a Decimoputzu, dove parenti, amici e conoscenti daranno al ragazzo l'ultimo saluto.