Alle 2:30 circa, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta per un incendio che ha interessato un furgone parcheggiato in via Ugo La Malfa, a Decimoputzu.

I pompieri hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area circostante e la sede stradale.

Il mezzo, completamente avvolto dalle fiamme, è andato distrutto.

Al termine dell'intervento i Vigili del Fuoco hanno avviato i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Siliqua per gli accertamenti e indagini di loro competenza.