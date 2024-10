Ieri a Decimomannu, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per falso materiale un 32enne di Decimoputzu con precedenti denunce a suo carico, di fatto domiciliato a Villaspeciosa.

L'uomo, un meccanico, è stato controllato attorno alle 19 ad un posto di controllo in via Villacidro, mentre era alla guida di una Fiat Punto benché fosse privo di patente.

Il 32enne ha fornito ai militari un permesso di circolazione, che i successivi accertamenti hanno consentito di dimostrare essere contraffatto in maniera piuttosto abile.

Per via di ciò i tempi necessari a recuperare la patente si allungheranno in maniera rilevante e dall’evento scaturirà un procedimento penale.