Ha presentato fatture false per ottenere rimborsi dal Comune per 3 mila euro.

Una donna di 36 anni di Decimomannu, affetta da talassemia, è stata denunciata dai carabinieri per truffa aggravata "nel conseguimento di erogazioni pubbliche".

Gli investigatori hanno accertato che dal 2012, al fine di ottenere i finanziamenti in favore delle persone portatrici di handicap, avrebbe presentato all'amministrazione comunale svariate fatture contraffatte in cui veniva certificato l'acquisto di farmaci e attrezzature che in realtà non erano mai state emesse.