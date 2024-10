I Carabinieri della locale stazione, ieri 29 novembre nel comune di Decimomannu, hanno dato seguito a un'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, arrestando un 49enne del luogo, divorziato, operaio e già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di tre anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia. I militari riferiscono che si tratterebbe di una storia vecchia giunta infine a tale conclusione.

L’uomo è stato fermato per strada e, dopo la notifica del provvedimento, è stato condotto presso il proprio domicilio dove è stato ristretto in regime di detenzione domiciliare. Ogni eventuale violazione delle prescrizioni imposte potrebbero facilmente condurlo in carcere.