“Il popolo sardo non dimentica i figli della Sardegna e d’Italia che hanno sacrificato la vita per gli ideali di pace e di libertà”.

Lo ha dichiarato il presidente della regione, Ugo Cappellacci, nel decimo anniversario della strage di Nassiriya nella quale persero la vita cinque militari dell'esercito, dodici carabinieri e due civili.

“In particolare, – prosegue il presidente - la nostra isola ricorda il giovane maresciallo di Sant’Antioco, Silvio Olla. Le immagini e la memoria di quei giorni dolorosi sono impresse negli occhi, nella mente e nel cuore di ogni cittadino sardo. In questa triste ricorrenza – prosegue il presidente - il nostro pensiero ed il nostro abbraccio vanno alle famiglie che hanno perso un loro caro in quel tragico evento. A tutti coloro i quali tutt’ora sono impegnati o stanno per partire in missione di pace rivolgiamo un sentimento profondo di vicinanza e gratitudine per quanto stanno facendo per portare la speranza in terra straniera”.