La Regione Sardegna non ha mai chiesto di attingere dalle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Economia ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 35/2013, avendo una propria disponibilità di cassa che ha permesso di saldare i debiti verso le imprese. Non rientra dunque tra le regioni reticenti o inadempienti.

In un anno, dal 31.12.2012 al 31.12.2013, sono stati effettuati pagamenti di cosiddetti “debiti commerciali” per 278.430.765 di euro. E’ quanto precisa la Direzione Generale dell’assessorato della Programmazione e Bilancio in merito ad alcune agenzie di stampa che riferiscono di possibili sanzioni per i mancati pagamenti.