“In due giorni, solo in Sardegna, abbiamo raccolto 3mila 500 firme. I cittadini dicono no al Fondo Ammazza Stati e a un governo che vuole inchinarsi ancora una volta alle assurde logiche di Bruxelles, contro gli interessi del nostro Paese e del popolo italiano”.

A rimarcarlo è stato il coordinatore regionale della Lega Salvini Sardegna, Guido De Martini, sulla raccolta firme per lo “Stop Mes”. Trenta i gazebo allestiti in tutta l’isola

“Come sempre, nello stile della Lega, siamo scesi nelle piazze e abbiamo dato la parola ai cittadini – ha aggiunto De Martini, precisando che la raccolta proseguirà online attraverso il sito della Lega -. Ringrazio tutte le persone che si stanno unendo a noi in questa battaglia e i volontari che si sono impegnati per rendere possibile l’iniziativa”.

Per sabato 14 dicembre è anche in programma una nuova manifestazione “Contro le tasse che questo governo sta inserendo nella Legge di Bilancio – ha concluso -. la Lega darà battaglia da Nord a Sud”. A Cagliari il No Tax Day si terrà all’Hotel Regina Margherita alle 18.00.