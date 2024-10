Sarà il grande “Faber” il protagonista del prossimo appuntamento culturale a Banari. Grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune e alla collaborazione della scuola civica di musica “Meilogu”, il Centro polifunzionale ospiterà, nella giornata di venerdì 26 ottobre alle 18.00, la presentazione del libro “De André e l’ìsola paradiso”, curato da Giovanni Gelsomino.

L’opera racconta l’amore del grande cantante genovese per la Sardegna, dove trascorse ben 24 anni, in modo particolare per la Gallura. Subito dopo il duo musicale “Vizi e Virtù”, composto da Gaspare Carta (chitarra e voce) e Angelo Carboni (voce e basso), proporrà il concerto dal titolo “La poesia in musica di Fabrizio de André”.