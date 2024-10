Nella lista del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non c’è il Pecorino romano da grattugia ma solo quello da tavola. La Sardegna, che negli States vende quasi esclusivamente pecorino grattugiato, uscirebbe indenne dalla scure americana dei dazi al 25%.

“Da quanto abbiamo letto, l’elenco dei dazi riguarda solamente il Pecorino da tavola – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – è questa per noi è un’ottima notizia perché riguarda solo una piccolissima percentuale del nostro Pecorino esportato negli Stati Uniti e comunque non tale da incidere sulla nostra economia. Per noi sarebbe stata una doppia beffa visto che nel 2019 stanno finalmente crescendo le esportazioni, quest’anno negli Usa rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso sono cresciute oltre il 53”.

A detta di Coldiretti, Il dazio sul Pecorino sarebbe stata una mazzata per l’economia agropastorale ma anche per tutta la Sardegna, visto che il Pecorino romano Dop, prodotto con circa il 60 per cento del latte munto in Sardegna, è il pecorino più esportato d’Europa e soprattutto negli Usa.

“Il nostro codice non compare nella black list – ha aggiunto Cualbu -. Abbiamo sempre detto di evitare gli allarmismi ed occorre evitare anche le speculazioni su un, per il momento, falso allarme”.

“Ora è bene comunicare tutti insieme dati rassicuranti – ha sottolineato il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba – affinché la scarsa produzione di Pecorino Romano dell'annata appena conclusa, sotto i 270 mila quintali, e l'aumento delle vendite, possa portare a un aumento sul mercato del prezzo del Pecorino Romano, e lo scampato pericolo dell'aumento dei dazi, che poteva rappresentare un elemento di ostacolo alla crescita dei prezzi, in questo modo va a rassicurare anche il mercato complessivo di questo importante prodotto”.