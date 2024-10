Una passione per il Body Building che Davide Raga di Bonnanaro e Nohemi Masia di Thiesi coltivano già da qualche anno. Una disciplina alla quale i due, uniti anche nella vita, insegnano nella palestra “Gunnanor fitness” di Bonnanaro: un posto dove poter migliorare la condizione fisica tra pesi, cyclette e tapis roulant.

Ma il loro è anche agonismo dove Raga, al suo secondo anno, ha già avuto modo di distinguersi ad alti livelli. L’ultimo in ordine di tempo i "regionals" Ifbb. La IFBB Pro League è la massima organizzazione mondiale del Bodybuilding, presente in tutto il mondo le cui competizioni fanno parte di una rete globale di tornei e campionati, regionali, nazionali e internazionali, la cui massima espressione è il celebre Mister Olimpia, che si tiene ogni anno a Las Vegas.

Nella tappa cagliaritana del 26 maggio, tra atleti giunti da tutta la Sardegna e Italia, a distinguersi è stato proprio l’atleta bonnanarese, che ha ottenuto due eccellenti secondi posti nelle categorie "Novice Bodybuilding" e "Bodybuilding cat. 75 kg"

Un grande successo che si è ripetuto la settimana dopo a Pescara, dove nelle due affollatissime categorie con atleti da tutta Italia ed Europa, si è classificato al quarto posto (su 18 partecipanti) nella categoria Novice e al terzo nella Bodybuilding 75kg.

La tappa abruzzese ha segnato l’esordio di Nohemi Masia, nella categoria bikini fitness. Un’esperienza di grande prestigio per i due che si sono garantiti i prossimi e più alti livelli della Ifbb, come i campionati italiani e i pro qualifier, gare ambitissime a livello internazionale nelle quali vengono messe in palio le "pro card" che danno accesso alle categorie professionistiche.