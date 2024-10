Graziano Mesina si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu che, su delega del giudice Carlo Altieri di Cagliari, è giunto nel carcere nuorese di Badu e Carros per raccogliere le dichiarazioni dell’ex re del Supramonte arrestato, insieme ad altre 25 persone, lunedi scorso con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha solamente riferito le sue generalità dopo di che non ha più parlato così come gli altri complici arrestati a Cagliari.