Sabato scorso un marocchino di 28 anni, ospite in una struttura di accoglienza, è stato denunciato dai carabinieri della Stazioni di San Bartolomeo per atti osceni in luogo pubblico.

Il giovane, intorno alle 16, a Marina Piccola si è abbassato i pantaloni e completamente nudo si è sdraiato su una panchina in presenza di numerose persone.