Il Questore di Cagliari ha applicato un provvedimento di Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) per la durata di anni 5, a carico di Patrizio Russo, (nella foto), che nella giornata di domenica, in occasione dell’incontro di calcio Cagliari-Fiorentina è stato trovato in possesso di un petardo di genere proibito.

Il procedimento, che si inserisce nell’ambito dell’attività svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, è stato avviato con estrema urgenza, considerate le modalità di comportamento del Russo valutate particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica e per le quali è stato necessario una particolare celerità nell’emettere il dispositivo: a casa dell’uomo, durante un’estesa perquisizione, i poliziotti avevano anche recuperato circa 170 petardi pericolosissimi e di genere proibito.

L’attuale provvedimento amministrativo, prevede che per i prossimi 5 anni non potrà più accedere negli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del calcio a qualsiasi livello agonistico, serie professionistiche e dilettantistiche, nonché campionati giovanili, comprese le manifestazioni amichevoli e per finalità benefiche (con arbitri federali), calendarizzate e pubblicizzate, nonché alle partite della nazionale italiana e delle squadre italiane che verranno disputate nel territorio nazionale e all’estero.