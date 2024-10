Tre Daspo, i provvedimenti di allontanamento dagli stadi, sono stati firmati dal questore di Cagliari, Danilo Gagliardi, nei confronti di altrettanti tifosi del Cagliari Calcio che, durante le ultime partite in casa, al Sant'Elia, hanno acceso fumogeni in curva.

Fra i destinatari del provvedimento c'è anche un carabiniere di 31 anni, in servizio nella Compagnia di Villacidro. Il militare non potrà avvicinarsi allo stadio e seguire le partite dei rossoblù per cinque anni.

Durante il match Cagliari-Como, il 6 dicembre scorso, il militare ha acceso un fumogeno mentre si trovava in curva. Non era completamente riconoscibile perché indossava una felpa con cappuccio.

Gli agenti della Digos lo hanno identificato grazie ad alcune immagini. Il Daspo è stato notificato nei giorni scorsi.