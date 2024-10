“Anci Sardegna esprime soddisfazione per le reazioni alla proposta dell’associazione che vengono dal mondo politico e istituzionale. Al sistema delle Autonomie locali non interessa, in questa fase, ricercare le responsabilità del passato, l’analisi del sangue degli esponenti politici”.

A ribadirlo è il Presidente Emiliano Deiana che sottolinea: “Ai comuni sardi interessano due cose: Un pronunciamento chiaro del Consiglio Regionale attraverso un Ordine del Giorno di sostegno alle iniziative parlamentari. Un disegno di legge a livello nazionale firmato e sottoscritto da tutti i parlamentari sardi”.

“Le tattiche politiche, i posizionamenti, il rimpallo di responsabilità non interessano ai sindaci – rimarca Deiana -. Ai sindaci sardi interessa che la prossima volta la Sardegna possa eleggere dei rappresentanti nel Parlamento Europeo. La dimensione locale deve diventare una dimensione Europea: nell’integrazione, nello scambio, nella ricerca di possibilità nuove per un’Europa rinnovata che tenga conto delle differenze e le valorizzi”.

“Per questo chiediamo – conclude il numero uno di Anci Sardegna – uno sforzo unitario di tutte le forze politiche affinché, per una volta, la Sardegna si presenti unita e forte. Per evitare, ieri come oggi, viaggi della speranza col cappello in mano a Roma per avere la garanzia di un posto a Bruxelles”.

Deiana ha anche annunciato che, nelle prossime settimane, Anci Sardegna lancerà una serie di iniziative anche per la modifica della legge elettorale sarda “Per una legge realmente democratica, che valorizzi le specificità territoriali, la governabilità e la rappresentanza”.