Dany Cabras vince il Premio Sardegna Live “Sardo dell’anno 2022”. Il giovane 28enne, star del web, si è imposto sugli altri candidati mettendo d’accordo quasi la metà dei votanti. Ha infatti registrato il 40,5% delle preferenze, risultando di gran lunga il più votato fra i dieci in gara. Le votazioni sono terminate questa sera alle 20.30: Cabras è l'ottavo vincitore del premio organizzato da Sardegna Live. Prima di lui Daniele Conti, i Tazenda, Maria Giovanna Cherchi, Gian Daniele Calbini e Desolina, Carlo Sanna, Dj Fanny e Jacopo Cullin.

Il tiktoker di Domus de Maria, comune del Sud Sardegna, è spopolato sul web, raggiungendo l’apice del successo proprio nel 2022, anno in cui ha partecipato, vincendo, anche a “Generazione Lol”, il nuovo format di “Lol: Chi ride è fuori”, in cui i protagonisti non sono stati noti comici come da copione, ma bensì giovani star emergenti del web, e principalmente di TikTok, il cui scopo era quello di convivere all’interno di una stanza e riuscire a far ridere gli ‘avversari’ per primi. Il programma si è rivelato un successo e gli sketch di Dany Cabras hanno conquistato i social e scatenato l’ilarità degli utenti, che in quelle situazioni di vita quotidiana ironicamente raccontate si sono rivisti più e più volte.

Come detto, quello del giovane comico è stato un successo netto. Ecco i risultati al termine delle votazioni (voti registrati in percentuale), e le schede dei concorrenti:

- Dany Cabras (40,5%). Tiktoker da 4 milioni di follower e vincitore di Generazione Lol, il nuovo format televisivo targato Prime Video.

- Carola Puddu (13,7%). Ballerina di Selargius, allieva e protagonista del programma Mediaset Amici 21.

- Alessia Orro (13,6%). Pallavolista, nel corso del 2022 ha conquistato la medaglia d'oro con le azzurre alla Volleyball Nations League e il bronzo al campionato europeo.

- Angelica Grivel Serra (7,7%). Giovanissima scrittrice e giornalista ogliastrina.

- Dino Manca (7,1%). Docente di Filologia moderna dell'Università degli Studi di Sassari. Ha coordinato il team di studiosi che ha curato per conto dell'Isre e degli atenei isolani le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda.

- Matteo Porru (4,7%). Scrittore 21enne di padre sardo e madre veneziana, dal 2022 opinionista fisso a DiMartedì su La 7.

- Martina Smeraldi (4,4%). Pornostar cagliaritana lanciata da Rocco Siffredi. In pochi anni ha raggiunto la fama internazionale e nel 2022 ha vinto l'Oscar del porno.

- Danilo Delrio (3,1%). Imprenditore algherese e chef del ristorante Musciora, vincitore della puntata di 4 Ristoranti (Sky Uno) dedicata alla cucina sardo-catalana.

- Marco Spissu (2,9%). Il cestista, dopo aver lasciato la Dinamo Sassari per giocare in Russia, è tornato a Venezia e con la Nazionale guidata da Pozzecco è stato protagonista dell'entusiasmante cavalcata verso i Quarti di finale agli Europei.

- Mahmood e il Coro di Orosei (2,1%). Il cantante che ha trionfato a Sanremo e la formazione polifonica della cittadina baroniese hanno dato vita a una collaborazione straordinaria.

Un anno fa avevamo parlato con Dany di passato, presente e futuro. “Immaginavo il mio futuro alla Saras – ci aveva raccontato –. Ho mandato tantissimi curricula senza venire mai chiamato. Tutte le porte chiuse e i successivi cambi di rotta mi hanno portato a quel che sono ora”. E ancora: "Per creare contenuti mi basta solo uscire da casa, sono un ottimo osservatore. Mi piace guardare, studiare e poi interpretare a modo mio". Costanza, passione e versatilità: la comicità di Dany Cabras ha conquistato proprio tutti, e anche voi che, in tantissimi, lo avete scelto come sardo dell’anno 2022.