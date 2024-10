La notte scorsa, in via Siotto Pintor a Tortolì, ignoti hanno appiccato il fuoco a due carroattrezzi del soccorso Aci dell’autocarrozzeria Loi che si trovavano parcheggiati sulla pubblica via.

Sul posto sono intervenuti militari del Norm aliquota radiomobile e i Vigili del fuoco di Tortolì.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori dell’incendio.