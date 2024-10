"La Regione è vicina alle comunità colpite. Ieri abbiamo comunicato la volontà di intervenire con urgenza per coprire i danni immediati causati dal maltempo. E lo faremo stanziando risorse in questa finanziaria. Nel frattempo, le aziende e i comuni che hanno subito danni possono segnalarli tramite il portale dedicato, attivato dall'agenzia Laore". Lo annuncia la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, con un post sui social nel quale comunica il link in cui leggere tutte le informazioni necessarie per le richieste di ristori.

"Ringrazio l'assessore all'Agricoltura per la velocità con cui si è subito messo al lavoro per venire incontro alle amministrazioni, agli imprenditori, a tutti i cittadini che hanno subito danni. Non lasceremo indietro nessuno", aggiunge.