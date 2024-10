"Vere e proprie bombe d’acqua, non hanno dato tregua alla nostra città. Anche una tromba d’aria ha colpito le campagne". E' quanto affermato dal sindaco di Alghero Mario Conoci, pronto a chiedere lo stato di calamità naturale in seguito ai danni causati in città e nel territorio dal maltempo.

"I punti critici sono sempre gli stessi da anni - commenta il primo cittadino -Lungomare Barcellona e il Lido. Tutto il sistema della Protezione Civile comunale, i collaboratori comunali, dalle manutenzioni, ai Vigili, ai Barracelli e agli altri volontari, con anche i Vigili del Fuoco e tutte le altre Forze dell’Ordine, stanno intervenendo nell’emergenza".

"Servono però interventi strutturali d’emergenza rapidi anche perché nessun sistema fognario può reggere un simile impatto. Prendiamo anche atto dei danni per chiedere la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Ringrazio tutti per l’opera che in queste ore stanno svolgendo, in mezzo a tante difficoltà, per limitare i danni e garantire il massimo della sicurezza possibile".