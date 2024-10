Le scuole medie “Antonio Gramsci” in via Dante, a Sestu, prese di mira dai vandali. Un’azione da delinquenti in piena regola, denunciata anche sul gruppo facebook “Tutti gli abitanti di Sestu” e commentata come "Deprecabile azione da parte di persone incivili e ingrate”.

In particolare, il locale adibito a palestra degli studenti all’apice dell’interesse di chi voleva compiere danni con le fiamme: una volta sfondata la recinzione esterna in ferro, ignoti volevano dar fuoco con del liquido infiammabile la porta di ingresso del locale.

Il post è corredato con due foto inequivocabili che fanno capire le intenzioni di chi ha progettato l’incursione, agevolata dall’assenza di telecamere e di vigilanza notturna: "Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini – è scritto su fb - non possiamo accettare passivamente che i nostri ragazzi siano privati della possibilità di godere di un ambiente accogliente, funzionale, sicuro".