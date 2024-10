"Sto per partire per Oristano e voglio farvi vedere cosa è successo alla macchina". Esordisce così Federico Fashion Style nelle storie di Instagram pubblicate questa mattina, mostrando la sua auto gravemente danneggiata dai vandali (video in copertina).

"Me l'hanno distrutta, graffiata - spiega col groppo alla gola -. Non è un problema ragazzi perché tanto io continuo il mio tour. Non mi abbatto. Voi rimarrete sempre dei poveri illusi perché io la macchina la sistemerò. Ma secondo me queste persone vengono incitate all'odio. Perché sono stato attaccato continuamente".

"Cosa ho fatto di male? - si domanda il parrucchiere dei vip - Sto andando a lavorare. Sono un imprenditore, una persona che lavora continuamente. Le persone vengono incitate all'odio. La gente se la prende con me perché sarei andato a cena quando era zona bianca, ma qual è il problema? Quanta gente va a cena in zona bianca? Ma secondo voi se non si fosse potuti entrare in Sardegna mi avrebbero fatto entrare? Mi hanno fatto entrare perché ho fatto il tampone e mi sono registrato a 'Sardegna Sicura'. A chi ho tolto il lavoro? Anzi, l'ho portato il lavoro. La gente è cattiva!".