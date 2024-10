“Quell’infame schifoso che ha devastato in cimitero le foto di nonna Mariuccia e nonno Peppino, è un vigliacco schifoso, che tutto ti torni a te con sofferenza”.

Sul profilo facebook del locale di piazza Italia la rabbia dei gestori del bar è palese, ignoti, vandali o ancor meglio delinquenti, hanno deturpato la tomba di Nonna Mariuccia, conosciutissima e stimata da tantissime persone.

Un episodio orribile, che è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Pirri: “Siamo amareggiati e davvero tristi – commenta al telefono la nipote, Carla Saddi, titolare dell’altro bar, sempre a Pirri, in via Santa Maria Chiara – non ci sono spiegazioni davanti a simili gesti di sofferenza assurda”.